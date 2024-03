Ábalos desafía a Sánchez

El PSOE ha hecho muy bien de exigirle a Ábalos, que entregará el acta de Diputado, por responsabilidad política; ya que Ábalos fue Secretario de organización del partido, cuando se produjo la moción de censura contra el PP de Mariano Rajoy, por sentencia judicial de corrupción, por tanto sabe de sobra que aunque no esté imputado ni investigado, por el caso “Koldo”, tiene una responsabilidad política, por no haberse cerciorado de la integridad y del currículum del asesor y chofer, Sr.Koldo, quien aprovecho el descontrol administrativo de la pandemia, para conseguir millones de mascarillas, necesarias en esos momentos dramáticos de los primeros meses, dónde los médicos, enfermeras y demás personal, carecían de protección ante el mortal virus; ahí es dónde se ve la talla humana de una persona, que aprovecha el dolor colectivo, para enriquecerse a costa de la falta de control de los contratos de la administración, cómo muchos otros amorales que hoy se han conocido y han sido investigados y castigados por los tribunales de justicia.

En la comparecencia de Ábalos, se mostraba en su rostro, el dolor que sentía hacía Pedro Sánchez y la cúpula del partido, quien dijo que se vio abandonado y solo, cuando él era completamente inocente y por eso decidió desafiar al partido, no dejar su acta de Diputado y pasarse al grupo mixto del Congreso, para poder defender su honor y su inocencia.

A mi juicio, el Sr. Ábalos confunde la lealtad que tuvo con Sánchez, cuando en el 2016, Sánchez dejo su acta de Diputado por no seguir la disciplina de voto del partido del PSOE, para votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, y le siguió como fiel escuderos por todas las sedes locales del PSOE, para pedir el voto de la militancia, etc…,y cuando gano las primarias contra Susana Diáz y se convirtió en Secretario General del PSOE. Sánchez entonces le premio, con el Ministerio de obras públicas, pero no puede ahora pedirle su apoyo a Sánchez, ya que Ábalos no hizó sus deberes, rodeándose de un presunto delincuente, que abusó de la confianza del Ministro, y el PSOE está en el Gobierno por ganar la primera moción de censura al Sr. Rajoy, por la sentencia de corrupción.