La emotiva "carta" del perro Thot (2010-2024) para sus amigos del parque

Queridos amigos,

gracias por cuidarme, quererme y aguantarme. Feliz me marcho de haberos conocido a todos, tanto humanos como peludos. Quiero que sepáis que he pasado las tardes muy feliz, jugando con mis pequeñas pelotitas de colores que casi siempre acababa perdiendo y vosotros encontrando. También, persiguiendo a Lenon como si fuera un perro ovejero. Oliendo y marcando territorio detrás de Dave y Beethoven. Pasando de Dunis Busqui Peloti porque eso no iba conmigo. Al igual que con los Chigüis y Lua: nos olíamos pero pasaba; sois unos folloneros. Recibiendo la bienvenida con besos y movimiento de rabito de Yuli, que fue encontrada por mi mamá y a la que intenté que tuviera en casa un buen día y una buena noche antes de irse con su nueva familia. Lucas, sé bueno y no te alejes tanto de tu mami, que ella silba y silba pensando que le vas a hacer caso. ¡Estos argentinos! ¡Cómo disfrutaba viendo a Merlín correr hacia el lado equivocado para quitarme mi pelotita! Mi mamá lo engañaba con mucha gracia aunque a veces el jodío cazaba alguna. Con Koki hace tiempo que ni jugaba, y apenas saludaba, pero fue de mis primeros amigos del parque y no lo olvidaré. ¡Pórtate bien con los corredores! Y por último, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, a mi Gorda, mi casi hermana: gracias por no romper mis peluches favoritos cuando estabas en casa, por compartir la comida cuando iba a la tuya y por darme la bienvenida a ella como si fuera mía, por cuidarme cuando mamá trabajaba o estaba enferma, gracias por querernos y haber formado el dúo Pili y Mili, por pasear juntos uno detrás del otro disfrutadondo del parque de los patos algunos domingos. Cuando vayas a casa ya no me encontrarás, pero mi mamá estará feliz de tenerte allí y te doy las gracias por eso.

A los demás, que no nos conocimos demasiado, también me acuerdo de vosotros.

Mi mamá se queda muy triste y tenéis que darle mucho cariño para superar que yo ya no me encuentro allí.

Os estaré mirando desde el arcoíris de los perritos donde, algún día que espero lejano, volvamos a jugar juntos.