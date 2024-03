Más investigación para más vida

El pasado 26 de diciembre de 2023, falleció mi mujer, NURIA BERNABEU TELLO. 46 años, casada y 2 hijos (9 y 14 años). Nos ha dejado demasiado pronto, la verdad.

En marzo de 2018 le diagnosticaron Cáncer de Mama con metástasis en huesos.

En aquel momento, creía que la perdía.

Afortunadamente, y GRACIAS a nuestra SANIDAD PÚBLICA y a la INVESTIGACIÓN,

Y GRACIAS a Dr. Álvaro Rodríguez Lescure hemos podido disfrutar de 5,9 años de regalo, con buena calidad de vida.

Estas líneas son tan solo para AGRADECER a TODO el personal del HOSPITAL:

Médicos y Enfermeras, Auxiliares, Celadores, Personal Administrativo, Limpieza y Mantenimiento, Ambulancias, Seguridad… el Magnífico Trato, Excelente Servicio, Delicada Atención y Extraordinarios Cuidados que hemos recibido, durante estos años, con una mención especial a:

DR. ÁLVARO RODRÍGUEZ LESCURE

DR. JAVIER BOSQUE MORENO

DR. JORGE OLEA SOTO

GRACIAS por vuestra Calidad Profesional, por vuestra Calidad Humana, por vuestra Delicadeza, por vuestros Cuidados, por vuestra Atención, por vuestra Cercanía, por vuestro Extraordinario Servicio, por vuestra Disponibilidad, por vuestro Cariño.

MUCHAS GRACIAS Jorge. No olvido el Poema Escocés que dice así:

Puedes llorar porque se ha ido, o puedes SONREIR porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.

Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver, o puede estar LLENO DEL AMOR que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda,

o puedes hacer lo que a ella le gustaría: SONREIR, ABRIR LOS OJOS, AMAR Y SEGUIR.

DISPONEMOS DE LA MEJOR SANIDAD PÚBLICA DEL MUNDO. Y ESO ES GRACIAS A TODOS VOSOTROS. OS ANIMO A SEGUIR EN VUESTRO DÍA A DÍA, CUIDANDO DE NUESTRA GENTE… ¿QUÉ SERÍA DE NOSOTROS SIN VOSOTROS?

G R A C I A S , G R A C I A S , G R A C I A S.

M Á S I N V E S T I G A C I Ó N P A R A M Á S V I D A