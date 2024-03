Listas de espera y sufrimiento

Mi esposa, de nombre Antonia y de 64 años de edad, entre los días 22 y 29 de febrero ha sido atendida en 5 ocasiones por facultativos, telefónica o presencialmente. Dos veces por personal del centro de salud, una por Urgencias de la calle Aaiún y otras dos en Urgencias del Hospital de San Juan, todo ello por sufrir unos dolores muy fuertes, según diagnósticos de Lumbociatalgia y/o Lumbalgia severa y discopatía lumbar. En la última de las consultas, el día 29 en el Hospital de San Juan, le realizaron unas radiografías y le solicitaron una Resonancia magnética con carácter preferente, lo que destacó el médico en la solicitud hasta en tres ocasiones. Nos comentó el facultativo que esperaba que la citaran para la prueba bastante pronto.

El citado día desaparecieron parcialmente los dolores, únicamente durante unas horas y gracias a un gotero que le pusieron. Hoy 6 de marzo, su tratamiento consta de 16 pastillas diarias y los dolores apenas han disminuido, tanto de noche como de día. Ayer contacté telefónicamente con el servicio de Resonancias para interesarme por la fecha en que le iban a realizar la prueba, remarcando el carácter preferente de la solicitud. Mi sorpresa fue que todavía había que esperar pues, aunque pueda parecer increíble, me informaron que en esos momentos estaban realizando las resonancias preferentes del mes de diciembre de 2023. Parece sencillo pensar que la de mi señora la realizarán en el mes de mayo.

Por ello, en el día de ayer formulé una queja en un formulario existente en la web del hospital de San Juan, y cumplimente el modelo oficial de Queja de la Consellería de Sanitat el cual, tras ser registrado, envié por email al SAIP del Hospital. En dicha queja notifico que, de no realizar la prueba a mi esposa de modo urgente, me reservo el derecho de acudir a la sanidad privada para que me realicen la Resonancia y, posteriormente, reclamar todos los gastos al SERVASA.

Ahora no queda más remedio que esperar unos y días y ver como la enferma continúa sufriendo.