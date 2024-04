¿Por qué cambiamos la hora de reloj?

Como todos los años, a final de marzo cambiamos la hora. Como todos los años, algunos aprovechan la ocasión para decir que deberíamos tener una hora menos (como Canarias) porque este horario lo puso Franco hace 80 años por alguna historia con Alemania. Como todos los años algunos dicen que no deberíamos cambiar la hora por lo que les cuesta los primeros días adaptarse. Fijémonos en el domingo 31 de marzo (primer día con la hora cambiada): En Alicante el Sol sale a las 7.47 y se pone a las 20.24. Si llevásemos la hora que nos toca (una menos al no haberlo cambiado y otra menos para ir como Inglaterra y no como Alemania), el Sol saldría a las 5.47 y se pondría a las 18.24.

¿Realmente queremos que amanezca antes de las 6 de la mañana y anochezca poco después de las 6 de la tarde? Si seguimos haciendo nuestro ritmo de vida dormimos durante la primera hora en la que ya hay luz, no empezamos la vida social (tiendas, colegios, muchos trabajos) hasta tres horas después y necesitamos encender las luces horas antes. Por eso cambiamos la hora y por eso vamos con una hora más de lo que toca el meridiano. Así de sencillo.