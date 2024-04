Él, que se cree el capo supremo del PP, salvando los recuerdos que proporcionan los avatares de la vida, acaba de volverlo hacer otra vez más. Ha dado un beso distraído a su partido del que tanto cacarea, como de su españolidad, ha manifestado considerar absurdo reconocer Palestina como estado contradiciendo a su querido PP, que propone esta medida en su programa electoral en las últimas elecciones generales de hace pocos meses, donde piden trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelí-palestino, por medio de la solución de dos Estados.

Pedro Sánchez viene predicando su intención, la de su Ejecutivo, de reconocer a Palestina como Estado independiente antes del verano, iniciativa esta secundada por otros países como Estonia e Irlanda. Es más, tiene la intención de pedir a las Naciones Unidas el ingreso de Palestina en esta organización. Tras su gira por Oriente Medio con el objetivo de encontrar la solución a los dos estados, todo persiste igual, Israel sigue con su guerra. Pero he aquí que, el fantasma de la ópera ha vuelto a hacer sonar su triste y patético canto, calificando de absurda la política de pedir el reconocimiento de un Estado palestino que no existe, y que sólo sirve para avanzar los intereses de otros… Esto es lo que pasa cuando te crees el gurú del PP, y dices esto que choca con la propuesta de tu partido en las elecciones del 23 de julio. Aznar, siempre Aznar, actuando y mirando las cosas por costumbre. Lo malo para él, es que sus pasos ya no sensibilizan a nadie, menos mal, pero siempre incomodan, incluso en su PP.

 Moisés Aparici Pastor