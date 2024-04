Quejas del barrio Rabasa

Estoy domiciliado en el barrio de Rabasa, me dirigo a Vd, como director del diario INFORMACIÓN para solicitarle que publique en su periódico, las siguientes reclamaciones y quejas que tenemos todos los vecinos del barrio de Rabasa por lo siguiente, una de ella y la principal es que el autobús de la línea 4 es la línea de autobús que nos da el servicio al barrio y la única que no tiene parada en el mercado central; somos el único barrio que no dispone de este servicio, siendo muy necesario, debido la edad peprsonas mayores que no tienen otros medios para ir y y la otra queja que nos gustaria que publicara es la de la pasarela de peatones que hay instalado en el barrio y que conecta el paso de peatones entre los barrios Tombola, Divina Pastor y Rabasa, estando abandonado por falta de mantenimiento y mano de obra después de tanto tiempo puesta no se le están haciendo los arreglos necesarios.