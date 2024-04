INSS, peor imposible

Llevo tres días intentando pedir cita previa para el INSS en la calle Mayor de Alicante. Por internet las únicas oficinas disponibles son las de Villajoyosa, Denia, Elche,…. pero para la oficina de Alicante no hay opción.

Por teléfono hay dos números a los que puedes llamar. El primero me contesta un colegio público de Madrid y me dice que esto le pasa muy a menudo. Lo intento por el segundo y la oficina que me ofrece la máquina (no te atiende un funcionario) más próxima es la de Elche.

Ante esta situación decido acudir presencialmente a la oficina de la calle mayor en Alicante. Le explico la situación al primer funcionario que me atiende en la entrada y me dice que se lo explique al funcionario que hay en ventanilla para ver si me puede dar cita. Por consiguiente, tengo que guardar cola. Después de 50 minutos esperando en la cola me atiende el funcionario de ventanilla y me contesta que no me puede dar cita y que para conseguir cita, si hay suerte, tiene que ser a las 7 de la mañana. Dos cosas. Una , eso mismo ¿no me lo podía haber dicho el primer funcionario que me atendió?, y me había evitado 50 minutos de espera y dos, ¿A LAS 7 DE LA MAÑANA?.

Estas situaciones ocurrían hace 40 años o más, cuando no te quedaba más remedio que pasar por el aro, pero hoy en día roza el esperpento..

Pienso en las personas mayores o en personas que no estén familiarizadas con Internet y las nuevas tecnologías y debe ser un calvario, frustrante.

En definitiva, no se puede hacer peor. ¿O sí? . Nunca se sabe. Mañana me toca pegarme el madrugón.