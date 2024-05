Corren vientos de retroceso

Dice un refran popula que «cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar»; con ello quiero resaltar que tanto en Europa, como en América, los aíres políticos que suenan son de retroceso, de recortes de libertades alcanzadas durante años de lucha. Con el desgaste de los años, de no cuidar las democracias, han surgido unos partidos fascistas que deberían preocuparnos a todos los demócratas progresistas, ya que con sus discursos de odio y de xenofobia hacia los extranjeros, hacia los emigrantes (necesarios para rejuvenecer la población y sostener las pensiones), están embaucando a simples trabajadores, con el discurso del odio y del miedo: «Vienen a llevarse vuestros puestos de trabajo», «son delincuentes que violan a las mujeres», «obtienen subvenciones por hijos, casa y pagas sin trabajar» y «vuestras abuelas mientras tienen pensiones irrisorias, que no les llega ni para comer», «el cambio climático es una burda mentira», etc... Lo que sí está claro es que después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo de 2023 el mapa de España se tiñó de azul, seguramente como castigo a Pedro Sánchez, por la Ley del Sí es Sí, por los indultos a los independentistas, que dicho sea de paso, desactivaron el procés. Han bajado considerablemente los votantes que quieren separarse de España, más bien han tomado conciencia de que les interesa las cosas del comer, la sequía que amenaza la economía, la sanidad bajo mínimos, la educación totalmente abandonada, etc...

Pero Pedro Sánchez reaccionó y convoco elecciones generales y pilló a la derecha con el pie cambiado -el PP se precipitó en pactar con Vox en todas las comunidades autónomas-, y al ver el retroceso que se iba a producir con los cambios de la extrema derecha muchos demócratas progresistas pensaron, con mucha razón, que no querían al señor Abascal de vicepresidente de España. A pesar de ganar Feijóo las elecciones, no pudo gobernar, por no tener los apoyos del Congreso; por tanto, Pedro Sánchez, sí consiguió ese apoyo del Congreso y ahí estamos sufriendo el mal perder del PP, diciendo, día sí y día también, que Sánchez es ilegítimo, que es un dictador, que es un corrupto, que es un hijo de puta… ¡¡¡¡¡Ojo con los aires de retroceso que se huelen¡¡¡¡¡