Una vez me cautivo la frase que decía: La belleza complace el alma, digo esto porque he visto en Información que la afición del Alcoyano se moviliza para evitar la desaparición o el traslado del club, y he rebosado sentimientos tristes, la moral no morirá nunca, debemos evitar la desaparición del club. Desde el año 1977 que dejé Alcoy para vivir por motivos de trabajo de padre, siempre llevé conmigo el cariño y orgullo de ser alcoyano. Nunca seguí al equipo de esta ciudad, aunque jamás dejé de seguir por la prensa a mi querido Deportivo Alcoyano, el mismo equipo que ahora su propietario tiene la feliz idea de vender o llevárselo a La Nucía. El Alcoyano no debe dejar Alcoy, la ciudad de sus triunfos y fracasos, aquí se le quiere y valora, pido a los alcoyanos que acudan a esa manifestación del sábado 25 de mayo para protestar por esta difícil situación. El club ha conseguido la permanencia deportiva en la PFEF, la misma categoría que ahora ha alcanzado el Hércules.

Desde la niñez, por donde pasaba y decía que era de Alcoy, la gente me refería esa frase de: tienes más moral que el Alcoyano, y me enorgullecía. La clase política de Alcoy ha de implicarse más en este tema, es nuestra seña de identidad, la que todos reconocemos con orgullo. Alcoy merece un equipo de fútbol de primera división y si estamos donde estamos, igual el club merecería más implicación local empresarial. El Alcoyano es casi centenario y reconocidísimo en toda España. No le dejemos morir, la moral del Alcoyano no puede desaparecer. Esa moral y equipo, es lo que nos viene distinguiendo a los alcoyanos. Y si hemos sabido conservar las Fiestas de Moros y Cristianos, sabremos conservar a nuestro Alcoyano. EL ALCOYANO NUNCA MORIRÁ.