Contenedores de recogida residuos urbanos en Los Ángeles

En la calle Pardo Bazán del barrio Los Ángeles han ubicado recientemente desde el Ayuntamiento de Alicante unos contenedores de recogida de RSU, cuestión que no sería noticia si no fuera porque los han hecho debajo de unos balcones y junto a una ventana a pie de calle de un edificio que da a la citada vía y tiene entrada por Poeta Sansano 25. El responsable al que se le ha ocurrido la idea me da que podría haber tenido un poco de receptividad o quizás algo de vista, ya no solo porque estén enfrente de un colegio o eliminen varias plazas de aparcamiento, sino por lo que supone en cuanto a olores, ruidos, depósito de enseres sin horas y molestias en cantidad creciente a los vecinos de ese edificio pegado a ellos. Desconozco la razón que les ha llevado a tomar esta decisión , pero desde luego donde están no es ni de lejos la más adecuada de las ubicaciones al menos hasta donde uno adivina a entender. Quedamos a la espera de una pronta solución.