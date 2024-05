En tiempos de incertidumbre

El ambiente se espesa, la energía se estanca, la ilusión se desvanece y uno siente esa brisa de desesperanza que ahoga los sueños de los jóvenes. La Universidad, las escuelas y los gobiernos tienen una deuda pendiente en lo que respecta al afrontamiento de esta situación de crisis económica y social en el contexto español. Hemos enseñado siempre desde la seguridad, las respuestas correctas y las certezas. Podemos validar la relevancia de una ética y una educación positiva y constructiva que nos de unas bases para la vida, pero no es suficiente en los tiempos actuales. Hemos de educar en el descubrimiento, la experimentación y la complejidad.

Hoy en día, en este contexto social vulnerable, la palabra incertidumbre planea sobre nuestras vidas, arrojando una cortina de inseguridad, abatimiento y desánimo. ¿Cómo educar en las no certezas, en las no verdades, en lo incierto y en lo complejo? El aula cerrada, segura y predecible necesita transformarse en un espacio nuevo. Existe un espacio educativo que está fuera de las certezas, muros y respuestas correctas. Ese camino no se puede transitar únicamente desde la lógica, la razón y la relación causa-efecto. El docente de esta era posmoderna ha de empezar a entender y formarse en esa complejidad y apertura, que va más allá de lo sabido y esperado. No es tan solo un tema de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de los otros. Es una cuestión de este mundo inesperado que nos ha tocado vivir.