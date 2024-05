Me gustaría iniciar mi discurso con una frase de Frank Smith "El lenguaje no es un regalo genético, es un regalo social. Aprender un nuevo idioma es llegar a ser miembro del club de la comunidad de hablantes de esa lengua." Como es por muchos conocido, el lenguaje es clave para entender la cultura. Una de las mejores maneras de aprender un nuevo idioma es sumergirse en él. Esto contribuye a nuestra integración en la sociedad.

En cuanto a mí, quiero decir que soy una estudiante de la EOI de Alicante. Tengo clases de español como lengua extranjera. Me entristece profundamente enterarme de la enorme reducción de plazas y profesores, incluso la exclusión total de algunas lenguas del programa educativo. ¿A dónde nos llevará esto? Soy residente legal en España. Amo España con todo mi corazón, me fascina el español. ¿Por qué se nos está privando de esta oportunidad de aprendizaje en la Comunidad Valenciana? No me puedo creer que sea una decisión justificada. Asimismo, esto sólo provoca una deslegitimación. ¿Cuándo se volvió elitista la educación?

Por añadidura, si nos alejamos de los extranjeros, podremos sopesar el daño que esto provoca a los propios españoles. La formación es un arma muy poderosa. Los idiomas nos abren nuevas puertas, fomentan nuestro desarrollo personal, promueven la igualdad. Y, en consecuencia, podremos construir un mundo mejor, un futuro más equitativo y próspero para todos. Como debería ser una España democrática.

En conclusión, terminaría remarcando un aspecto: me parece importante reivindicar nuestro derecho a la educación. Espero que aborden está cuestión debidamente.