Deficiencias urbanas alicantinas

Deseo manifestar deficiencias de mantenimiento de mi barrio:

1. Hace unos días comentaban en su periódico el cierre de negocios en la plaza Chapí, no entendí nunca que quitaran la terraza tan magnífica y de categoría que había junto al principal, daba gusto estar bien atendido por el servicio que había, era un punto singular y desapareció por orden del ayuntamiento, increíble.

2. Abandono de jardines en la avenida General Marca norte, no tienen ninguna planta, pero tienen todos los tubos de riego de goteo destrozados, los bancos llenos de grafitis y las paredes del puente bajo la escalinata que va al instituto está impresentable de pintura y grafitis, estos deberían pintar sus ideas en sus casas.

3. Las nuevas aceras espectaculares de dicha zona en las que no existe ningún tramo de carga y descarga, lo que ocasiona que los vehículos se suban a la hermosa acera, por supuesto manchándola de aceite y de neumáticos. Jamás he visto vigilancia y los propietarios de perros no se molestan en recoger los excrementos de sus mascotas. Todos los parterres llenos de estos regalos que no creo que den flores en el futuro.