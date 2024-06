Obligatorio votar

A medida que va pasando el tiempo es probable que las personas cambiemos nuestra forma de pensar. Es exactamente lo que me pasa a mí con el sistema electoral español, siempre he sido partidario de que los electores voten de forma voluntaria, sin embargo ahora pienso que votar debe ser obligatorio y las personas que decidan no votar, de manera injustificada, sean sancionadas, por ejemplo con cien euros más IVA por el hecho de abstenerse.

Para mí el derecho a votar es el resultado de muchos años de luchas y sacrificios y no hacerlo es poco menos que una traición a quienes lucharon por dicho derecho y a nuestras obligaciones como ciudadanos miembros de una comunidad; para ilustrar mi nueva opinión pongo dos ejemplos sencillos, sin más pretensiones.

En el año 2006 hubo un referéndum en Cataluña, según nos decían era importantísimo, pues bien algo más del cincuenta y uno por ciento de los ciudadanos no fue a votar.

Todavía más grave fueron las elecciones al parlamento europeo del año dos mil catorce, en ellas algo más del cincuenta y seis por ciento tampoco fue a votar y suma y sigue porque hay ejemplos a porrillo.

Pues bien, creo que sí tenemos derecho a que nos vea un médico y nos ponga un tratamiento aún en el caso de no ser cotizantes, o recibir una paga de jubilación sin haber cotizado lo suficiente, o sea si tenemos derechos también tendremos obligaciones entre ellas la de ir a votar. Si alguna persona no quiere votar por no sentirse bien representado que vote en blanco. Las elecciones al parlamento europeo son las más democráticas que se celebran, las únicas en las que una persona vale un voto sea donde sea, un buen motivo para que nadie se quede en casa.