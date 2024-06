Una extraña unidad

He escuchado al presidente Sánchez decir que el haber aprobado la ley de amnistía, ha dado lugar a la unidad de España. Me parece que el presidente Sánchez no sabe contar, 177 votos a favor, 172 votos en contra. Se ve claramente que no hay ninguna unidad de España, sino una polarización muy clara. Además lo que consigue aprobar en el Congreso es con los pocos votos separatistas e independentista, que ademas vuelven a decir que lo volverán a hacer y que ahora quieren referendum, lo que si no lo aprueba el presidente Sánchez, perderá su presidencia y tendrán lugar nuevas elecciónes. Hasta un socialista García Page,se va a unirse a los recursos del PP y Vox,de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.También el presidente Sánchez despotrica de la ultraderecha y se junta y mezcla con la ultraizquierda, por lo que si el presidente Sánchez dice que hay unidad, eso no se lo cree ni él.