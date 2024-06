¿Qué pasa en la empresa de jardines del Ayuntamiento con tanta poda? ¿Es necesaria? ¿Qué le pasan a los ficus del Palacio de la Diputación? Son importante patrimonio de nuestra ciudad y no he leído hasta la fecha qué les está sucediendo.. La última poda, ¿es porque le tapaba las vistas a alguien? Ya no se sabe qué pensar...

En Benalúa nos estamos quedando sin árboles por la continua poda que se hace de aquellos que podrían darnos buenas sombras en verano; un claro ejemplo es la que, fuera de temporada además, se está realizando estos días en la calle Pérez Medina. Les envío foto, más vale una imagen que mil palabras.