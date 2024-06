La democracia es el ejercicio de la soberanía del pueblo y escenario de la actividad política. No se reduce al trabajo de administrar los asuntos e instituciones públicas. Es el imperativo que llama la atención sobre la necesidad del respeto hacia nuestros semejantes, y propone despertar conciencias adormecidas para que la oportunidad del sufragio no se desperdicie en vanas promesas politiqueras. La democracia no es el político, sino aquel que actúa en la ciudad. Este sentido ha sido ignorado por la mayoría. Desde niños descubrimos democracia y política como cosas aburridas, cuyo ejercicio es propiedad de cierta minoría selecta que cambió la vocación de servicio por la ambición de poder. Sin embargo, ambas deben ejercerse por todos los ciudadanos y ciudadanas, pues no son dominio exclusivo de un grupo. Unido en la toma de decisiones, el pueblo representa la voluntad general, es el constituyente primario, por tanto, el motor fundamental de la nación. La democracia es más que elegir y ser elegido, manifiesta el carácter político, es la ciudad y el ciudadano que reacciona de cara a los movimientos que en ella suceden. Es ocuparse en el barrio, observar buenas prácticas en comunidad, criticar argumentos rancios que pretenden favorecer sectores de la sociedad en detrimento de otros, es tener la fuerza para rechazar o abrazar las decisiones de los gobiernos de turno. Somos seres político-democráticos por el solo hecho de estar asociados a un país, por haber nacido en un territorio. Desconocer esta evidencia es declararnos indiferentes con nosotros mismos.