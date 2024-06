Reflexiones sobre las Hogueras de San Juan en Alicante

Se acercan las Hogueras y la ciudad ya se está preparando para los festejos. Las Hogueras son una celebración que, según el Ayuntamiento, tiene una repercusión económica cercana a los 250 millones de euros en la ciudad, con un millón y medio de personas recorriendo las calles de Alicante a diario. Esta cita fija en el calendario se convierte en una inyección económica considerable para diversos sectores, incluyendo comercio, bares, restaurantes, hoteles y ocio. Esto es bueno para la economía local. Sin embargo, dichos negocios, a pesar de ser muy rentables, proporcionan empleos de muy baja calidad, con salarios reducidos y mucha precariedad.

Los festeros disfrutan de la plantá, las mascletás, los petardos, la música, el baile, la comida y la cremá . Viven la fiesta al máximo hasta altas horas de la madrugada, y para ellos es una forma de divertirse y disfrutar en compañía de la familia y amigos. Nada que objetar por mi parte a su entusiasmo y alegría.

Pero, ¿qué pasa con las personas que no somos tan festeros? Los más afortunados emigran a su segunda vivienda o aprovechan para hacer un viaje. El resto nos quedamos aquí soportando, entre otros muchos excesos, el ruido estridente de la música y los petardos constantes prácticamente durante todo el día. La privación del sueño puede exacerbar condiciones médicas existentes, como hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes, además de provocar estrés, insomnio, irritabilidad y pérdida de audición.

Al igual que los humanos, los animales domésticos también sufren el estrés y la falta de sueño, lo que debilita su sistema inmunológico y los hace más susceptibles a enfermedades.

El pasado 29 de junio de 2023, escribí en esta misma sección una carta abierta al Sr. Alcalde y envié una copia a su despacho, haciéndole ver el impacto negativo en la vida de muchos alicantinos que no participamos ni disfrutamos de esta fiesta. No he recibido respuesta alguna por parte del Sr. Alcalde, lo cual me resulta preocupante. Comprendo que estas fiestas otorgan muchos votos y para cualquier político eso es muy importante, pero también es crucial asegurar una convivencia armoniosa entre todos los ciudadanos. Aunque seamos una minoría, merecemos el mismo respeto y consideración.

Por lo tanto, le pido al Sr. Alcalde, como servidor público, que busque un equilibrio entre el respeto a la tradición y el derecho al descanso, la movilidad y la seguridad de todos los alicantinos.