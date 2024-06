Jardines y Hogueras

Las zonas ajardinadas de la Explanada y paseo de Gadea por donde regularmente paseo están ahora muy cuidadas, preciosas, con variedades de flores y arbustos combinados con gran acierto. Nunca los había visto antes así y me congratula a la vez que nace en mí una preocupación: ¿Qué va a pasar con esta magnífica jardinería durante las Hogueras de San Juan?

En años anteriores he visto como buena parte de la jardinería en el entorno de las barracas y otros lugares que ocupa numeroso público es pisoteada y cubierta sin cuidado alguno: cajas de madera que amontonan, desagües improvisados de fregaderos y cocinas, pasos forzados por curiosos que se acercan al exterior de las barracas pisando las plantas. Todo lo que se hace para evitarlo es poner cintas de árbol en árbol acotando espacios que no logran disuadir a los que no les importa destrozar lo que embellece a la ciudad y tanto cuesta al presupuesto municipal. Hogueras sí, comportamientos incívicos no, por favor.