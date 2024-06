Aspavientos patológicos

Cuando veo por televisión, las discusiones, en el Congreso de los Diputados, las del presidente Sánchez y el líder del PP, Sr. Fejjóo,sobre el "fango" , y vengo observando últimamente, gesticulaciones abundantes y aspavientos de la vicepresidenta María Jesús Montero, que no solo jalea y aplaude a su jefe, el presidente Sánchez, que la ha nombrado, sino que también gesticula hacia la oposición, haciéndole incluso burla con la mano, y hablándoles desde su escaño, sin que le toque hablar, y que a veces les dice a los de PP frases derrotistas, y secundando con furor las palabras de su jefe. No solo se observa que no lo hace una sola vez, sino ya constantemente y repetitivamente, que hace pensar que entra esa gesticulación continuada, entre lo que es llamado patológico.