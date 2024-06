Ildefonso Buendía Pons, Expresidente del Club Náutico Alicante Costa Blanca

Fue gran fundador y presidente del Club Náutico Alicante Costa Blanca, amante y promotor a nivel provincial y nacional de la vela ligera infantil. Querido Alfonso (que es como todos tus amigos te decíamos) después de haber estado veintidós años en la Directiva de dicho Club, y últimamente como Presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de Alicante, quiero manifestar a mis paisanos alicantinos, unas palabras para nuestro fallecido y primer Presidente don Ildefonso (Alfonso) Buendia Pons, quien junto con otras personas, creó el Club en los bajos de la Urbanización Santa Bárbara, en cuya cala estaban fondeados los primeros barcos pertenecientes al mismo. Posteriormente todos los socios y con dinero propio compraron los bajos de los edificios Akra Leuka y San Jorge. Ahí es donde empezó piedra a piedra (a altas horas de la madrugada y sin que se enterara nadie), con sudor y lágrimas, la creación del puerto deportivo, antes refugio, así como la vida social y deportiva del Club, con el esfuerzo de él y de toda su junta directiva. Fueron los primeros años de la vela ligera, sección que capitaneaba nuestro querido y también fallecido amigo “Quinito”, quien junto con él, le dieron al Club un alto prestigio tanto a nivel provincial como nacional (optimis, laser, Vaurien, Sniepe, 420, 470, Laser y Surfing, etc...) arropado por su Junta Directiva. Cabe resaltar que por la falta de medios, ya que era un club humilde, tanto él como miembros de su Junta y socios del Club llevaban con sus propios coches y a gastos de su propio bolsillo, a los niños que participaban en la competiciones tanto provinciales como nacionales, dando una extensión al Club a nivel deportivo, del que todos estábamos y estamos orgullosos. Su labor fué reconocida por el Ayuntamiento y por todos los Clubs de Alicante, con los que siempre llevó un trato personal y de hermandad. Y aquí acabo, es una pena que una persona como tu, no haya tenido un homenaje y un reconocimiento póstumo, que siempre te has merecido, porque gracias a ti y a otros posteriores presidentes (José Luis Artiaga, Toño Sobrino, Fernando Alonso, etc..., que han seguido tus pasos, dando a conocer el Club a toda Alicante y realizando tantos eventos como lo hacías tú, especialmente las competiciones deportivas, sociales y la Fiesta de la Virgen del Carmen. Siempre nos acordaremos de ti cuando salgamos a navegar. ¡QUERIDO AMIGO¡, que la “Virgen del Carmen” TE ACOMPAÑE ALLÍ DONDE ESTÉS.-