Todo lo que se refiere a Trump se ha de observar con suma cautela, no en vano todo en él es oscuridad poco sugestiva. El partido republicano estadounidense no tiene por donde sacar la cara desde el instante en que permitió a Trump presentar su candidatura a la presidencia del país. Ahora Trump, vuelve al Capitolio por primera vez desde el asalto que alentó tras perder las elecciones, y va el tipo y, ante sus correligionarios ultraconservadores afirma: Tenemos una gran unidad, un gran sentido común y hay mucha gente muy inteligente en esta sala. Y como a su partido no le importa que Trump, su candidato presidencial sea el primer exmandatario de EEUU en ser declarado culpable de 34 cargos. Como para fiarse de este hombre y de su impresentable partido político.

No dudo que estos ultras republicanos estadounidenses sostengan entre ellos una gran unidad, un gran sentido común y hay mucha gente inteligente, pero de verdad, que diga que aman a nuestro país más allá de todo lo demás, me escama mucho. Es verdad que todos estos ultraderechistas parecen no querer ver más allá de sus fronteras, pero con su hipocresía partidista y su egocentrismo, están poniendo al mundo en peligro si Trump consigue finalmente ser nuevo presidente. Los republicanos andan aprovechando la visibilidad populista de Trump para lanzar ese slogan trumpista de que EEUU vuelva a ser grande otra vez, como si ese gran país no lo fuera. Y se ceban contra la inmigración que llega en masa desde las prisiones, … y un gran número de ellos son terroristas y no vamos a permitirlo. No hay en estas gentes ni humildad, ni tampoco humanidad. Nos disfrazan la realidad a base de sus soflamas mentirosas. No cabe duda que andan envueltos en confusión. Ojalá su oscuridad no llegue a avanzar más.