Unas líneas de humor!!!

Buenos días lectores, hoy quiero hacerles una confesión:

Igual que algunas mujeres fingen el orgasmo, yo finjo que me gusta el fútbol….Es que a mis amigos les encanta, así que cuando estoy con ellos, hago cómo que disfruto….aunque sinceramente, no me entero de nada…¿Qué ellos gritan?...yo grito, ¿Qué se excitan?, pues me excito; y si meten gol, me desmadro….igual que cuando se finge un orgasmo…..

Y es que algunos parecen que disfruten más con el fútbol que con el sexo. Tú los oyes y dicen: “Metela” métela….Asi, asi, sigue, sigue, Aguanta¡¡¡¡ Uyyyyyyy”, Así es que pensé: Sí esto es mejor que el Sexo¡¡¡¡ yo lo tengo que probar y decidí hacerme futbolero, pero no crean que es tan fácil….. por ejemplo: No hay ningún libro que te enseñe a entender el MARCA….Vamos a ver: Dónde pone que el Osasuna no es una ciudad?; y que un “Interior Izquierda” y un “Exterior derecha”, no son pisos?…o bien que un extremo de derecha no es un facha?....

Visto lo visto, llame a mi amigo Paco y le dije : Quiero sentir lo que tú sientes, me dijo: Te voy a llevar a la final de la Champions League, OK

Lo primero que me llamo la atención es que siendo futbolero puedes aparcar dónde te salga tu capricho….le digo y si viene la grua?....ahi la tienes, aparcada tapando la salida de ambulancias….otra cosa que también puedes permitirte es vestirte de mamarracho, en el fútbol nadie te llama la atención……ahora atento que vamos a ver la legada de los jugadores, ya verás que alucine….y le digo pero con tantos millones que ganan porqué vienen en bus?..joder, almenos podrián pillarse un taxi, ¿NO?....esto solo pasa en el fútbol, ves y dile a Julio Iglesias, que vaya en bus a un concierto y veras dónde te manda, jajajajajaja