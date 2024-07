Como en tantas otras cosas, el PP de Feijóo acostumbra a mirar las cosas por costumbre, más, dentro de esa identidad abstracta que se gastan, su ineludible línea sombría y, el hecho de seguir unidos y chupar de la teta de Vox, está llevando estos días a que el PP vaya en alza su voz enumerando o repitiendo las mismas consignas dañinas y ultras de Vox. De tal modo que, su portavoz parlamentario Miguel Tellado, hace suya una petición de la ultraderecha, que lleva meses reclamando el bloqueo militar de las rutas marítimas de la inmigración. Hay que frenar como sea la llegada de migrantes a las costas españolas, lo que me lleva a preguntarme: Feijóo ¿dónde está la cañonera.

Toda esta enloquecida locura del PP y su ultraderecha, me ha recordado aquellas palabras de Silvio Berlusconi pidiendo hundir las pateras por parte de la armada italiana. Vamos que aquellos y estos nuevos pasos del PP, andan sensibilizando su resonancia escandalizando al ciudadano normal. Dicho de otra manera, Vox 1, PP 0. ¿Podemos de verdad impedir que esas pateras no salgan de su lugar de origen, cuando vemos estos días como personas que no saben nadar se echar al mar en flotadores de niños o con manguitos? ¿Es eso defender nuestras fronteras, señor Tellado? De verdad ¿qué diferencia existe entre Feijóo y Abascal? La avalancha migratoria se ha convertido en una auténtica invasión que sólo deja víctimas. Y es que Vox baraja romper sus gobiernos regionales con el PP si apoya el reparto por ley de menores migrantes. Y, ahora parece que, la culpa son de las PNG y los gobiernos que están llamando a la inmigración ilegal. Vamos, que los migrantes se mueren en el mar porque quieren.n

