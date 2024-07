Alicante Cucarachilandia

Parece que quizás no pagamos suficientes impuestos o quizás no se gestionan de manera correcta o quizás la empresa que se encarga de la fumigación en Alicante no pone todo el interés que debiera, desconozco la razón, pero lo que es seguro es que los medios no son los adecuados.

Da igual por qué zona de Alicante te muevas, el centro, el Pla, Los Ángeles, playa de San Juan, etc. … en cualquier parte las cucarachas campan a sus anchas, las puedes ver por en medio de la calle o en cualquier local o vivienda.

Está Alicante infectado de ellas, colegios infantiles y hospital incluidos.

A lo mejor a los alicantinos nos daría igual tener una estatua menos o un jardín menos o asesor vividor menos y que se fumigara adecuadamente para no tener que convivir con estos bichos asquerosos e insalubres.

Puede que a nuestros políticos les guste este tipo de insectos o sean sus mascotas, no lo sé, porque parece que no les importe tenerlos por todas partes. No creo que se trate de un tema económico porque supongo que el gasto será insignificante dentro de los presupuestos. O puede también que lo estemos pagando y nadie se preocupe de que se fumigue con el rigor necesario.

En fin, que dentro de poco veremos anuncios turísticos de nuestra ciudad con el sobrenombre de Cucarachilandia. Por favor: ¡fumiguen señores, fumiguen, que estamos en el año 2024 no en la Edad Media! n