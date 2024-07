Preolímpico y aseos

La pasada semana asistimos al preolímpico de baloncesto en Valencia. La entrada aunque un poco cara ,185€ por persona, las compramos y nos fuimos a la capital autonómica a pasarlo bien. El resultado deportivo ha sido estupendo, pues España se ha clasificado para los Juegos Olímpicos aunque no todo ha sido tan bonito. Queríamos manifestar la lamentable imagen que damos y la poca consideración que se tiene con el público que pagamos, pues supongo que los VIP no tendrán problemas del tipo que quiero denunciar. En el transcurso de los dos partidos diarios se permanece en la Fonteta más de 5 horas cada día y ahora viene lo lamentable: al principio de la tarde se pueden utilizar los aseos masculinos con algún inconveniente, sin jabón y sin papel en algún inodoro , en los aseos femeninos un solo día había papel los demás días nunca y a última hora los aseos estaban inundados, con algún urinario atascado bastante asqueroso y, por supuesto, ya no había papel en ningún inodoro.

Además, la distancia entre las filas de asientos es tan estrecha que es casi imposible acceder a los asientos. Esa mínima distancia también te lleva a desear que termine pronto el partido para poder estirar las piernas. En definitiva va a ser difícil que volvamos a algún espectáculo a la Fonteta, suponemos que todos estos inconvenientes los sufrimos solo los mortales de a pie que pagamos y que nuestros asistentes VIP puedan sentarse y orinar a gusto.