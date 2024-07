Despertar las mentes

El verano llega valiente, asfixiante. Cuando todos nos tropezamos de bruces con la tontería, la ridícula e insolidaria excusa de Santiago Abascal, rompiendo y descabalgándose del mulo del PP, pues por mucho que lo diga o jure en Arameo, los niños que vienen irregularmente hasta nuestro país no son menas, siguen siendo niños faltos de cualquier tipo de ayuda. Hoy, casualmente me he tropezado con un muy buen artículo de opinión en INFORMACIÓN a cargo de Manuel Desantes Real, quien desaloja entre nosotros esa falaz idea de Abascal de que estos chavales, estos niños, vienen a dar machetazos y violar a nuestras hijas y mujeres. Pero claro, Vox, o en particular su líder Abascal, es quien decide por motivos espurios romper sus coaliciones de gobiernos regionales con el PP.

Todavía me escandalizo con las proposiciones de los ultras de Vox, pero estamos en democracia y, en tanto haya gente dispuesta a votar esta clase de partidos políticos, los demócratas debemos insistir en hacerles frente, pues esta sociedad no puede abandonar a esos menores no acompañados que, en su mayoría, no son más que niños desamparados. Por eso deben darse entre los partidos la garantía y seguridad de que cumplimos bien con los derechos que estos visitantes tienen por Ley. Esa garantía conforma parte de nuestro Estado de derecho. Y no hay atajos o incumplimientos que valgan. Es de derecho, de humanidad y de sentido común. Por cierto, ojalá que este domingo, todos podamos vibrar con nuestra selección española de fútbol, selección donde reconocemos como nuestros a todos sus componentes, sobremanera a esa dupla de futbolistas de «color», son nuestros ídolos, los aceptamos y les queremos. Ojalá ganemos y marquen goles. No son menas, son niños.