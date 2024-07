De banderas

Las palabras de la alcaldesa la señora Catalá, respecto a no poner en el balcón consistorial la bandera del orgullo gay, bandera que no es constitucional, en vez de decir que tampoco ponía las del alzheimer, o la del cáncer, en mi opinión creo que debería haber dicho que es un símbolo privado de un colectivo, bandera no reconocida en medios oficiales, y que tampoco pondría la del águila de San Andrés que es preconstitucional, ni pondría la bandera republicana, ni la bandera roja de la hoz y el martillo, con esta explicación creo hubiera bastado y no hubiera creado polémica alguna.