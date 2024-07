En busca de la OMIC perdida

Más bien parece una película de Spielberg pero es lo que el Ayuntamiento de Alicante ha hecho con una de las pocas oficinas donde puede ser atendido presencialmente un ciudadano.

Hace años tuve una incidencia con un operador de telecomunicaciones que me obligó a presentar una reclamación en la OMIC de Alicante que en aquel momento estaba ubicada en la calle Mayor, una de las calles más emblemáticas de la ciudad. El lugar era céntrico, único, amplio, de fácil acceso, sin barreras arquitectónicas y sin aglomeración de personas dirigidas a otros servicios municipales.

Recientemente he solicitado nuevamente la ayuda de la OMIC, animado a resolver una reclamación satisfactoriamente como ocurrió en aquella ocasión, y me ha llamado la atención su ubicación. Una dependencia invisible, sin señalizar, sin acceso directo, escondida en un pasillo dentro de la marabunta de personas que acuden al edificio de la antigua Cámara de Comercio para otros menesteres. Todo ello se agrava cuando las personas discapacitadas que necesitan vehículos especiales para desplazarse no pueden acceder porque el pasillo no tiene la anchura adecuada

Queda claro que el Ayuntamiento de Alicante ha decidido apostar definitivamente por lo «bonito», el comercio y la empresa, a costa de dar dinero a unos y otros pero se ha olvidado de ayudar y proteger a los consumidores de la ciudad, en especial de los más desfavorecidos, poniendo «obstáculos» donde se presume que no debería haberlos.

¡Y encima el Sr. Alcalde empezó su andadura política como Concejal de Consumo! n

