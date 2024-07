Expresiones curiosas de su origen.

Hay personas que dicen okey para decir que todo está conforme,y es curioso su origen que se remonta a la guerra de Secesión americana o estaadounidense,del norte contra el sur,y que cada día para decir los muertos que haba habido, en un bando ponían su número.El día que no había muertos decía el bando que había habido OK (cero killers-cero muertos),y de hay surgió el OK de estar todo bien.Hay otra expresión que se forjó también en EEUU,y era el de un cómic titulsdo el chico amarillo en 1895 y que se refería a la pobreza que existía en las ciudades estadounidenses,la tira periodística era la de un niño vestido de amarillo,que en la camiseta que llevaba ponían las palabras que decía.Desde 1895 a 1898 los periódicos que publicaban la viñeta se les llamó,los periódicos del niño amarillo,después se acortarís la frase y quedó como los periódicos amarillos.Ambos diarios coincidían también en volcar en sus páginas historias sensacionalistas con el fin de mayor venta.De ahí la relación con el término de prensa amarilla.