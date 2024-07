PP guante blanco con Vox en los territorios

Lo vemos estos días desde que Abascal retirase a sus esbirros de los gobiernos autonómicos con el PP, que parece como si entre los líderes supremos de ambos partidos se cerniera una guerra encarnizada, pero no. La salvaje quietud de Abascal pretende cambiar al líder del PP y, aunque este nos hace creer que sigue con su aire sereno y confiado, en realidad juega con todos. Feijóo sostiene su expresión desengañada y su misma desmesurada ambición. Es su estrategia: la del PP con Vox, que pretende generar una guerra con Abascal, mientras se afana y mucho, en tender puentes con los territorios. Se nota que no cuela, Feijóo se enfrenta a Abascal mientras sus barones trasladan a los presidentes ultras de sus parlamentos autonómicos, que no obrarán contra ellos para destituirles. Los barones populares apuestan por la continuidad de los presidentes de Vox en las Cortes.

Desgastar a Abascal, mientras tienden la mano para asegurar la gobernabilidad en las cinco comunidades donde el PP se prepara para gobernar en minoría. Hay descontrol de Vox en sus territorios. Sus presidentes en esas Cortes son figuras clave de este entuerto, en tanto que el PP está dispuesto seguir abriendo esa brecha en Vox. Después de la salida de los vicepresidentes, nadie sabe bien quién es la referencia de Vox, así que mejor no ir al choque con los que quedan, mejor cooptarlos. Ha habido varones del PP que han comunicado a los presidentes de sus parlamentos que no maniobren para destituirles. Igual, es que los presidentes autonómicos del PP en esas autonomías dan su visto bueno a que los presidentes de los parlamentos, colaboren con los presidentes de las Cortes y consoliden la gobernabilidad, y esto representa guerra abierta entre Génova y Vox a nivel nacional.