Respeto entre literatos

Pío Baroja estudió para ser médico en la Facultad de medicina de València, y que de la misma solo quedan dos rosetones de personajes ilustres, un gran jardín , y una estatua de Esculapio, que no de Sócrates que algunas personas confunden. En la genealogía ambos eran médicos y quizás muy lejanamente eran familia. Luego la Facultad fue Hospital Provincial y más tarde, quedó un solo crucero y piso en los que es actualmente la Biblioteca estatal «Pilar Faus». En una época en que Pío Baroja y Blasco Ibáñez eran ya literatos consagrados, ambos vivían a una manzana el uno del otro, se veían pero no se saludaban. Coincidiendo ambos escritores en Madrid, un periodista los citó en el Retiro, para hacerles una entrevista, preguntándoles como es que viviendo tan cerca no se saludaban ni hablaban, a lo que le contestaron, «que nunca habían sido presentados». Quizás una lección para aquellos que sin conocerte, te tutean, o te dicen «oye tío», así por las buenas. Todos sabemos por la literatura nórdica que cuando en Suecia o en Dinamarca las personas son presentadas, enseguida se tutean, una excepción dentro de la genérica educación.