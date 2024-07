Feijóo, el salvador de España

Feijóo pretende remontar el curso del río en medio de este sol chillón, y asegura que estamos ante los últimos coletazos de Sánchez, y le pide que convoque elecciones o se vaya. No vamos a permitir que se lleve el país por delante en su caída. Y te hace sonreír ver cómo Feijóo se convierte por sí mismo en el salvador de España. En lo único que le doy razón, es que así no podemos seguir, con una oposición en bloque procurando con uñas y dientes derribar a Sánchez utilizando cualquier medio posible. Cuando deslegitimas al gobierno legítimo, y lo intentas una y otra vez sosteniéndolo en el tiempo, como que no es deseable.

Otra cosa es ver cómo el Gobierno se devana los sesos procurando gobernar, legislando con poco acierto frente a las deslealtades de algunos de sus socios de gobierno, pero una cosa es confrontar su debilidad parlamentaria, y otra muy distinta, es la deslealtad que el PP manifiesta, sin aportar nada de provecho en sus propuestas parlamentarias empecinado en derrocar a Sánchez. Por lo menos Sánchez lo intenta, mientras Feijóo en realidad hace el ridículo y demuestra su inutilidad como líder de la oposición.

Lo que parece que es lo que a Feijóo le gusta, es sentirse adulado en medio de su grupo parlamentario donde algunos se gastan visión ecuánime de ver las cosas y le dicen a su jefe aquello que desea oír. No es que me sorprenda ver el poder fáctico que se concentra en torno a la derecha política y sus satélites, lo malo es que esa caverna decadente ya no oculta su rictus de desánimo, están demostrando que no saben ejercer la oposición, pero los tiempos, lo quieran o no, han cambiado, mientras que Feijóo se sigue creyendo el salvador de España.