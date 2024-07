Seto en la avenida Conrado Albaladejo.

Hay un seto de un chalet particular que invade toda la acera y se une con un poste de luz (que todavía existe, aunque parezca mentira) por lo que es imposible pasar, se da la circunstancia que en la otra parte de la calle tampoco tiene acera. Con lo cual andar por esa calle sólo se puede hacer por la calzada esquivando coches o por el carril bici. Tarde o temprano sucederá alguna desgracia y entonces vendrán las lamentaciones.

El día 3/11/2022 hice una carta con fotografía incluida al ayuntamiento de Alicante a la cual me contestaron el 15/12/22 comunicándome que trasladaban mi queja a la brigada de zonas verdes (desconozco a donde hay que dirigir la misma). Transcurridos 1 año y 4 meses, el 25/04/2024 viendo que todo sigue igual. Escribo otra carta al ayuntamiento. Y el 25 del mismo mes recibo la misma notificación. Se traslada a la brigada de zonas verdes. Y hasta hoy 22/7 que sigue todo como al principio. Supongo que hasta que no haya un atropello con muerte no tomarán medidas. Pasamos con silla de ruedas y sillita de bebé corriendo y mirando hacia atrás por si hay que esquivar algún vehículo. Pero eso no le importa a nuestro querido n