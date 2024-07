Derechos derribados de un plumazo… si nadie lo impide

Como alicantino y profesional de la salud mental, no puedo por menos que deplorar el despido del personal del Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar (CAI) de Alicante, pues son un pilar fundamental para todas las personas que se encuentran en situación de exclusión social y residencial grave en nuestro municipio, al proporcionar apoyo, orientación y asistencia a los más excluidos de nuestra sociedad.

Quiero remarcar, y poner en valor, que su actual equipo profesional, viene trabajando en coordinación con los servicios de salud mental de Alicante y otras entidades (Cáritas, ADIEM, CIBE de Cruz Roja) desde hace varios años, en la atención a las personas sin hogar y problemas de salud mental y/o adicciones, subgrupo que supone más del 50 % de esta población doblemente estigmatizada.

El nuevo pliego del Ayuntamiento de Alicante, supone además un recorte en algunos servicios fundamentales del CAI actual, pues la desaparición del personal de enfermería supondría una grave merma en la atención a las personas con trastorno mental.

Desde aquí solicito, a la concejalía responsable del Ayuntamiento de Alicante, que se replantee esta situación, para no seguir ahondando en la senda de la «ordenanza de la vergüenza de Alicante», que puso las bases para criminalizar a esta población, a través del debilitamiento de una estructura esencial para la atención de estas personas.

Una sociedad democrática como la nuestra, se define por su sensibilidad para atender a los más débiles y vulnerables de entre nosotros.

Qué curioso es el lenguaje, puede jugar a nuestro favor o todo lo contrario, pero más curioso es el uso que, en ocasiones se hace de él a golpe de pluma para atentar contra derechos universales. Cada vez hago más mía la máxima de Virginia Wolf que dice así: «En realidad, nada ocurre hasta que se describe». Si no hablas de tu sufrimiento parece que sufres menos. Si no utilizamos lenguaje inclusivo, nos dejamos fuera a la mitad de la población. Si no se nombran las personas sin hogar, continuarán en el anonimato.

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Alicante ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del contrato de gestión de lo que, aquellas personas que estamos en el mundo de lo social en Alicante conocemos desde hace 22 años como CAI, Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar. Pero, haciendo gala de un manejo estratégico del lenguaje digno de un guionista de Juego de Tronos, el servicio objeto de la licitación va a pasar a llamarse, si nadie lo impide, CAU, Centro de Acogida y Urgencias Sociales.

Este juego de tronos al que me refería implica varias cosas: en primer lugar elimina a las «personas sin hogar» como titulares y protagonistas de su propio recurso, quedando de esta forma despersonalizado, nadie sabe muy bien a qué tipo de personas atenderá un CAU:

Acogida , urgencias… ¿de personas extranjeras?, ¿menores?, ¿emergencia climática?... todo vale… pero no, no vale todo. El CAI ha estado 22 años acogiendo y atendiendo las urgencias sociales de las personas sin hogar de la ciudad de Alicante. Y aquí viene la segunda parte: lo más brillante (a mi parecer lo más indignante) es hacernos creer que las personas sin hogar y la exclusión residencial son cosas diferentes, colectivos diferentes y merecen una atención y un trato diferente. En el pliego define como finalidad principal del contrato que se licita, atender a personas en situación de exclusión social grave y exclusión residencial, así como a personas sin alojamiento por situación de urgencia social. Creo que no hay que ser un experto en temas sociales para concluir que las personas sin hogar son todas esas cosas que se nombran con el fin de evitar escribir «persona sin hogar».

Y se preguntarán cuál es el fin de este laberinto lingüístico, pues el de evitar la subrogación del equipo profesional que lleva más de 20 años atendiendo urgencias sociales, situaciones de exclusión social grave, personas en situación de exclusión residencial y personas sin alojamiento por situaciones de urgencia social. El argumentario al que se le dedica casi tres hojas ( excusatio non petita…) es utilizado para justificar un cambio de proyecto, la creación de un servicio nuevo amparado en la Ley 3/19, de 18 de Febrero de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana (argumentario que merece una reflexión a parte y que a mi entender hace una interpretación muy cuestionable de la ley) que atenderá a población diferente a la que ha venido atendiendo el CAI. ¿De verdad el Ayuntamiento considera a las personas sin hogar diferentes de las personas en situación de exclusión residencial? ¿De verdad creen que modificando nombres, eliminando y reduciendo profesionales y cambiando el contexto van a eliminar el sinhogarismo de Alicante? Quizás ocurra todo lo contrario…

El lenguaje conforma la mente y da sentido a las cosas, coger la pluma y escribir conlleva una responsabilidad, más cuando se está al servicio de la ciudadanía; pero como decíamos al principio de este artículo, también puede ser utilizado para derribar y eliminar derechos conseguidos y adquiridos, de un plumazo.