Se necesitan medidas urgentes, ¡ya!

Quisiera denunciar el lamentable servicio que está ofreciendo el tranvía que une Alicante/Denia, Línea 1/Línea 9. Considero que los pasajeros que utilizamos esta línea no nos merecemos la forma tan humillante en la que estamos viajando. Hacinados como ganado, con un aforo seguramente muy superior al permitido, algunas veces con averías en el aire acondicionado, el trayecto se ha convertido en un viaje de riesgo, acompañados de maletas (no hay sitio suficiente donde ubicarlas), patinetes, bicicletas, animales, etc. Imposible comprender cómo un medio de transporte con destino a lugares tan turísticos como Benidorm/Altea/Dénia, no refuercen sus servicios en épocas de verano. Como también es imposible comprender que la Línea 9 tenga una frecuencia de un tren cada hora, frecuencia que existe desde los comienzos de este servicio y no se ha modificado durante todos estos años, a pesar del aumento considerable de población en este trayecto. Es una verdadera vergüenza la ausencia de consideración hacia los pasajeros, una falta de respeto y un desprecio hacia unas personas que pretenden llegar a su destino en un medio de transporte público.