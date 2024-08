Indultar, amnistiar, anular

Recientemente hablaba con un amigo sobre Cataluña y sobre los indultados primero y amnistiados después y sobre las sentencias anuladas por el constitucional.

Solo coincidíamos en el rechazo a la amnistía. Nos parecía que amnistiar a quienes dicen que lo harán otra vez, resulta raro. Que deshacer en estas circunstancias lo que ha tejido el poder judicial era una provocación. Que la convivencia no se mejora así.

Sobre lo demás no estábamos de acuerdo, especialmente sobre las sentencias anuladas en Andalucía. Esas de los ERE. Coincidíamos en que había habido fraude. Dinero indebidamente desviado. ¡Eso sí!. Pero no coincidíamos en todo. (…). Al final, concluimos que los diarios que yo leo no son los que él lee. Que hay diarios que culpan y diarios que justifican. Igual que los jueces que juzgaron a los políticos andaluces, unos votaron a favor de la sentencia condenatoria y otros en contra. Igual que los miembros del constitucional, unos votaron a favor de la anulación mencionada y otros en contra. Resumiendo: Hay dos bandos, o dos bandas. Y eso confunde un poco. Eso nos confunde. Los que leen, aunque no estén en el lado de su interlocutor, dialogan. Los que simplemente escuchan a los de su trinchera, y no reflexionan, escupen.