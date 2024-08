La nueva era burocrática: I.A.

Como portavoz de la Plataforma Afectados Burocracia Digital, me dirijo a esta sesión de INFORMACIÓN, que da voz a las quejas de la ciudadanía, para manifestarles la siguiente denuncia.

Desde que en febrero de 2022, un grupo de reivindicadores, a la vista de la cantidad de problemas con los que nos tenemos que enfrentar a diario los ciudadanos que por la edad hemos llegado tarde a las nuevas tecnologías con las que según la administración, estamos obligados a relacionarnos con ellas, decidimos crear la Plataforma Afectados Burocracia Digital y, hasta el día de la fecha, no hemos encontrado más que troncos en el camino para que dejemos de seguir denunciando... Es decir el vuelva usted mañana de los tiempos de la dictadura.

Una vez que la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, tras multitud de objeciones que debimos subsanar, nos inscribió en el Registro de Asociaciones, iniciamos la segunda fase requerida por la administración. En primer lugar, que la agencia tributaria nos concediera un NIF, gestión que no tuvimos ninguna dificultad, al ser recibidos por un funcionario, que lo primero que nos dijo fue, que por real decreto, al tener más de 65 años, estábamos exentos de solicitar cita previa... Y en un plis plas, nos facilitó dicho número.

Pero al intentar gestionar ser inscritos en el Registro de Asociaciones de interés municipal, nos volvimos a topar con la muralla infranqueable de la administración municipal al requerirnos otro montón de documentos que no nos exigieron en la administración autonómica y que gracias al buen hacer de un funcionario municipal que nos facilitó dichos documentos que fueron enviados por el registro de la Subdelegación del Gobierno, porque en el del Exmo. Ayuntamiento nos pusieron multitud de trabas, incluida la de tener que pedir cita previa. Dicho funcionario nos dijo que fuéramos gestionando el certificado digital de la Plataforma, documento digital que solo concede la agencia Tributaria).

Y nos dimos de frente con la realidad burocrática de la administración, al darnos de bruces con una funcionaria que, por sabia, no estaba dispuesta a facilitarnos el susodicho certificado, al no haberse puesto al día en el trato con los ciudadanos y seguir creyendo que somos nosotros los que estamos a su servicio y no al revés.

Llegó a manifestarnos, que si no sabíamos, nos fuéramos a una asesoría a que nos gestionaran dicho trámite, el de pedir a la fnmt para que nos facilitara el código con el que poder obtener dicho certificado. Menos mal que siempre se encuentra uno con funcionarios dispuestos a facilitarle las gestiones a los paganos.

¡¡Acompáñeme...!!

Nos llevó a un despacho y en cinco minutos nos metió en un pen dicho certificado digital.

En septiembre continuaremos en la lucha para denunciar todos los abusos a los que nos vemos sometidos los mayores.