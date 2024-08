Horas bajas del planeta Tierra

La impresionante ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, el pasado 26 de julio, no podía ocultar los graves problemas y conflictos armados que asolan nuestro planeta, sin olvidar, por otra parte, la llama de la antorcha olímpica que nos indica el camino de la esperanza para poder reconstruir un mundo más justo, más humano, más amable con la naturaleza, más empático con las personas que huyen del hambre, de las guerras, de los tiranos, jugándose la vida en condiciones infrahumanas. Todos debemos hacer una profunda reflexión respecto al legado que dejamos a las siguientes generaciones.

La ceremonia de inauguración fue impresionante y pone en valor el deporte como el instrumento para potenciar el esfuerzo colectivo y conseguir los máximos objetivos del ser humano. Con esos mismos valores de esfuerzo deberían los distintos gobiernos priorizar el bienestar, tanto de los ciudadanos, como del medio ambiente. El planeta nos ha avisado hace muchos años de que no soporta más agresiones y los hombres responsables no toman nota. Más sequías, más incendios, más guerras, menos derechos humanos, más muertes, más desesperación entre los inocentes, más potenciar el odio que enfrenta a hermanos de una misma bandera y, mientras, quienes ganan son los autócratas, los tiranos, los adictos al poder, caiga quien caiga, así los estamos viendo en directo todos los días: Putin, Maduro, Netanyahu, Trump, etc, etc… autócratas egoístas que no dan valor a la vida y que solo les importa sus sueños de grandeza.

Reflexionemos con amor al prójimo y pongamos nuestro granito de arena.