Peligro ultra en la Policía Nacional

La suerte a la hora de expresar nuestras opiniones sobre los temas que a diario conocemos es que somos dueños de nuestra dignidad, de modo que, mirando los ojos complacidos del líder de la empresa Desokupa Daniel Esteve en la firma del convenio que les une con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), de principio me horroricé. No puede ser que se presente a la Policía española unida a la ideología fascista y nazi. Por eso, al comprobar que desde dentro del sindicato policial se reflejen críticas significativas a esta intolerable e indigna asociación, me he tranquilizado. La renuncia del secretario de Organización de este sindicato en Bizkaia, quien ha dimitido, expresa que la razón principal de mi renuncia es la deriva ultra que ha tomado el SUP.

Esta colaboración de la Policía Nacional con Desokupa es antinatural. Lo siguiente del SUP qué será, ¿volver a la Policía represora franquista? Es importante que dentro del sindicato se remueven conciencias: Desokupa es una organización ultra, es incompatible con los valores del sindicato y podría dañar la imagen de la institución y de sus agentes. Es comprensible pensar que una parte del colectivo policial se muestre más conservador, no olvidemos que cada policía se juega su vida cada día cuando sale a las calles. Una cosa es ese recelo natural por su entrega, esfuerzos donde ponen en peligro su vida, y otra diferente ver a la policía con un grupo radical y muy peligroso.

Unirse a los ultras lleva a un punto de no retorno a una deriva muy peligrosa. La ideología y métodos de Desokupa promueven el odio, lo que deja al SUP sin imparcialidad.

Es como que no defendiesen los valores democráticos y la imparcialidad policial. Mal por el SUP, del que creía era independiente en su compromiso policial.