La olvidada biblioteca de San Blas

Soy usuario de las bibliotecas públicas de Alicante, tanto de la biblioteca llamada del Estado —sita en la plaza Paseíto Ramiro— como de las municipales, estas más accesibles por estar repartidas por la ciudad. Son datos conocidos. La capital de una provincia como Alicante, que ha dado a la historia de la literatura prosistas tan finos como Azorín o Gabriel Miró, debe mimar sus bibliotecas, sobre todo ahora, cuando más necesario resulta el acercamiento de los niños a los libros para que no queden marcados para siempre por la castrante cultura digital. Son hecho probados. El cerebro necesita la lectura, sobre todo en edades tempranas, cuando se está formando, y la lectura en papel activa más áreas cerebrales, es más profunda, más concentrada en ella misma.

En la ciudad de Alicante, en teoría, existen once bibliotecas municipales, todas de barrio, pequeñas, salvo la central, llamada Florida-Babel. Por motivos de vecindad no las conozco todas, soy usuario de las situadas en Benalúa y en San Blas. La llamada «El Puesto-Mercado Central», que también me queda cerca, está cerrada. Era una maravilla. Ibas a comprar fruta o pescado y te llevabas en préstamo un libro de tu autor preferido. Desde hace cinco años permanece con las persianas bajadas y sus amplios fondos inaccesibles para los alicantinos; a pesar de ello aparece en la lista de bibliotecas municipales.

La biblioteca de Benalúa tuvo el verano pasado averiado el aire acondicionado de la planta superior, la que tiene más luz y es más silenciosa, pero este año parece que se les ha aparecido la Virgen y tienen un aparato que va a las mil maravillas. A ver si la Concejalía de Cultura se acuerda ahora, por favor, de la biblioteca municipal de San Blas, sita en la calle Antonio Martín Trenco. Necesita atención.

Resulta inaccesible para cualquier persona en silla de ruedas, algo que se solucionaría con una simple rampa de acceso, y en verano es un horno, literalmente. El aire acondicionado central que tiene instalado desde su apertura en 1998 dejó de funcionar por puro cansancio vital en abril de 2023, así que este es ya el segundo verano en el que visitarla resulta perjudicial, que ya conocen el clima alicantino.

Pienso también en los funcionarios que trabajan allí, en las condiciones que lo hacen, tan precarias, y a pesar de eso cumplen con su obligación de manera atenta y responsable. Me pregunto si los munícipes que tienen en su mano el arreglo de esta situación están también sin aire acondicionado en su despacho, aunque cabe preguntarse sobre todo si el mantenimiento de la actividad cultural es algo que realmente les interese. El ciudadano lector, informado, es más consciente de sus derechos, y entre ellos, sin duda, está el poder acceder a espacios municipales donde la temperatura sea saludable. Ruego a las personas que tengan potestad para hacerlo, pongan fin a esta situación, un deseo, estoy seguro, de todos los lectores del barrio de San Blas y, en general, de la ciudad de Alicante. Muchas gracias.