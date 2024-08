El segundo atraco

Lo han vuelto a hacer. No contentos con el golpe de mano que perpetraron hace unos años contra la Universidad de Alicante, cuando el entonces presidente de la Generalitat, actuando como corifeo, de forma artera, arrebató la Facultad de Medicina a la universidad de la que formaba parte; ahora que las cosas parecían estar en su sitio, los hijos políticos de aquellos que cometieron un dislate de semejante calibre han vuelto a repetir el agravio, de una forma burda y despiadada, con excusas inverosímiles por lo absurdas que son, con un proceder torpe y alevoso, intentado parecer ecuánimes en un modo de actuar que no se puede calificar más que de felonía. Sr. presidente de la institución autonómica, hasta ahora me parecía un hombre juicioso, pero ha demostrado ser de la misma calaña que el anterior.

