Agua para la tierra, todo clama

Tenemos un grave problema de desertización en España, nos vemos muy apurados por la escasez de agua y aunque algunos dirigentes se preocupan… no es suficiente con tan solo hacer trasvases que quitan el agua a otros, crean disputas o se rompen. Plantas desalinizadoras que, según tengo entendido, a los 20 años no sirven y aún dejan más desertizadas las zonas, etc. Es «agua para hoy y sed para mañana».

Hubo un plan hidrológico con ayuda europea y que algunos rechazaron... También un Canal de Castilla que quedo inacabado del siglo XVIII, y que se podría haber seguido construyendo y nadie se ha preocupado en seguirlo. En mi modesta y particular opinión hay una única solución que es la construcción de canales, para «llevar el agua de donde sobra (el norte) a donde falta». Ya lo hicieron las antiguas civilizaciones árabe y romana, y con menos medios. En España se han hecho infraestructuras faraónicas, luego es posible también construir canales, y sin que preocupe a nuestros políticos que la gloria se la lleven otros, porque esas construcciones son a largo plazo, pero son la herencia que se dejará a nuestras futuras generaciones, «una España verde», como nuestro país vecino Francia. Esas imágenes que veíamos en el Tour de Francia: «¡Qué belleza!». Es que «el verde llama al verde».

Y, por último, no se me va de la memoria esa desgarradora imagen que nos cuenta este nuestro querido INFORMACIÓN, de algún alcalde mirando al cielo... ¿Es que nos vamos a quedar para la historia como una sociedad anestesiada, insolidaria e impasible? Por favor, queridos conciudadanos, pidámoslo, exijámoslo.