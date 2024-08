Piscinas municipales de Alicante

Por el presente escrito quiero expresar mi disconformidad con las instalaciones de las piscinas municipales en verano y su horario de apertura (8:00-20:00 horas y fines de semana abierto solo por las mañanas).

Con el cierre de las piscinas de Babel y Vía Parque, hecho que se repite en los últimos veranos, queda la piscina del Tossal como única municipal para los usuarios que practicamos la natación sin estar federados, la única disponible para cursillos de natación tanto para niños como adultos. Es la única a la que pueden acudir todos aquellos ciudadanos de Alicante que lo deseen, incluidos niños que no disponen de piscina privada.

Creo que en pocos municipios de España se da este hecho. Casi todos los pueblos disponen de al menos una piscina recreativa donde se pueda acudir a aminorar el calor del verano. En Alicante se cuenta con una única para este fin.

El Ayuntamiento de Alicante como garante de los servicios públicos debe atender a esta falta de recursos y sobre todo disminuir las desigualdades entre ciudadanos.

En Alicante contamos con playa pero creo que en los últimos años estamos asistiendo al colapso de la ciudad y sus numerosas playas por los miles de turistas que nos visitan. El acceso a playas es cada vez más complicado. Transporte público insuficiente, vehículo privado no disponible para todas las familias, caos circulatorio...

Este año se ha sumado al hecho de una sola piscina municipal, la modificación del horario de la que permanece abierta. En pleno verano, con olas de calor cada vez más intensas y duraderas, me parece que cerrar tan pronto es un atentado a la Salud Pública. Todas las campañas destinadas a aminorar las olas de calor insisten en no practicar deporte en horas centrales y evitar la exposición al sol. Con el cierre temprano de la piscina se propone que vayamos a horas perjudiciales. Este hecho no es sólo preocupante en personas ancianas y niños, sino en los nadadores. Me gustaría que los encargados de deporte que han dado por bueno cerrar a las 20 horas, nadaran de espalda a las 18 horas ( no digo a las 14 horas), misión imposible. Parte de las personas que acudimos a nadar por la tarde no tenemos la posibilidad de ir por la mañana porque trabajamos en mantener los servicios de la ciudad.

Este horario es aún peor los fines de semana, sólo abierta hasta las 14 horas. Claramente insuficiente.

Los ciudadanos de Alicante se merecen algo mejor de sus servicios públicos. Debo insistir que la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento deben trabajar para que la ciudad y sus instalaciones deportivas sean un referente pero, sobre todo, que la ciudad sea un ejemplo de cómo las políticas públicas hacen mejorar la salud de su población. La inversión en mejores (más accesibles, con horarios amplios) y más instalaciones deportivas redunda en la salud de todos, esto lo defiende desde hace décadas la OMS y todas las organizaciones dedicadas a la Salud Pública.