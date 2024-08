¿Es seguro ir a los parques de Alicante con nuestros hijos?

Una tarde en el mes de agosto vas con tus hijos a un parque en Alicante. ¿Qué podría ocurrir?

En principio, que los niños disfruten y pasen una tarde agradable.

En nuestro caso, no fue así. Por una negligencia en el mantenimiento de los juegos infantiles, aquella tarde se quebró igual que la pierna de mi hijo y todas las fascinantes experiencias que puede vivir en verano un niño de tres años.

Nuestro pequeño estaba jugando con sus hermanas felizmente en el parque cuando, al bajar su hermana del balancín, la barra metálica del balancín, al que le falta el recubrimiento de goma, cae sobre la pierna del niño y le aplasta la pierna contra el suelo. Mi hijo no estaba subido en el balancín, iba andando y al bajar el balancín le golpeo la pierna contra el suelo. Anteriormente, este balancín no tocaba directamente el suelo porque había unos neumáticos que sobresalían del suelo y hacían de tope con el balancín. Mi marido al ver la pierna rota de mi hijo, lo llevo corriendo a urgencias del hospital.

Una vez en el Hospital General y, tras hacer una radiografía, nos indican que probablemente haya que operar ya que tiene una fractura grave de la tibia y el peroné. Sólo podría evitarse la operación si, con mucha suerte, conseguían recolocar la tibia que es el hueso que comporta una mayor gravedad. Nosotros, que confiamos más en Dios que en la suerte, nos pusimos a rezar junto con amigos y familiares que también rezaban por mi hijo. Tras sedarlo, una habitación llena de pediatras, traumatólogos y demás personal sanitario se disponía a recolocar sus huesos fracturados. Pocos minutos después, salían a comunicarme que en principio se habían podido colocar los huesos, pero era necesaria una segunda radiografía para confirmarlo. Atentamente, una enfermera nos acompañó para controlar las constantes de mi hijo, pues aún se encontraba bajo el efecto de la sedación que le había sido administrada. Gracias a Dios, las buenas noticias llegaron: la recolocación había funcionado y no era necesario operar. Aun así, un largo proceso comenzaba con la escayola que va a inmovilizar su pierna durante mucho tiempo.

Ahora, días después y tras su primera revisión con el traumatólogo, escribo estas líneas con la impotencia de pensar que este accidente y el largo periodo de recuperación que nos queda por delante, podría haberse evitado si el Ayuntamiento de Alicante mantuviera los columpios en buen estado. Si hay un columpio roto, se arregla, y si no se puede arreglar, se retira, pero no debería de haber columpios que no son seguros para los niños. Así que, respondiendo a la pregunta que planteaba al principio. ¿Es seguro ir a los parques de Alicante con nuestros hijos? En mi opinión, no todos los parques de la ciudad de Alicante son seguros porque falta mantenimiento.