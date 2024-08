 Más socorristas y vigilancia en las playas

No entiendo cómo el servicio de socorristas de playas no comienza hasta las 10:00 h. Esto, teóricamente, quiere decir que acudamos todos, con seguridad, a partir de esa hora, lo que hace mayor masificación de bañistas. ¡Pues menos mal que algunos acudimos desde las 08:30 h. (por ejemplo), bajo nuestra cuenta y riesgo.

Y otra cosa más que no entiendo es cómo no hay un servicio de policías de playa que transite por la orilla y desde la misma hora. No es suficiente a mi modo de entender que circulen -y poco- con un coche patrulla por el paseo peatonal de la playa. No es suficiente.

Si nuestros políticos se vanaglorian al decir «2.000.000 de visitantes en nuestra ciudad», también sería bueno que aumentasen los servicios antes mencionados, además de limpieza, contenedores, vigilancia de policía peatonal. ¿Dónde están? Son muy necesarios por muchos problemas: mascotas, patinetes, incidentes, etc.