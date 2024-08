La persona “superficial”, que no piensa por sí misma, sino que se deja llevar simplemente por ideologías, en apariencia dominantes, tendrá mucha dificultad para hacerse las preguntas fundamentales y encontrar una respuesta coherente, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy? y ¿qué hago aquí?, de cuyas respuestas acertadas depende su felicidad. No olvidemos que culturalmente somos hijos de la Ilustración. La inauguración de los Juegos Olímpicos de París intentó de forma, a mi entender, “chabacana”, por no usar otros términos más duros, ponerlo en evidencia. Ilustración, que con algunos aspectos positivos, y negativos también, ha cultivado, sin embargo, un racionalismo desconectado de la realidad trascendente de la persona humana, intentando llevarnos a la postre a un vacío espiritual. Pero siguen en pie aquellas palabras luminosas: “la Verdad os hará libres”. Con mayúscula.

Porque el ser humano miente especialmente en tres situaciones: "antes de las elecciones, durante la guerra y después de la caza", dice el refranero. Y cada quien que saque sus conclusiones sociales y personales.

Quizás lo que más distingue a nuestra época es la superficialidad, el querer olvidar o inutilizar el espíritu crítico, el quedarse como sin fuerza de voluntad para afrontar esas preguntas que hemos formulado antes. ¿Será que construimos toda nuestra civilización fundamentada, no en lo que somos, sino en lo que poseemos? ¿Será que el éxito y el prestigio social se anteponen a todo y nos dejan en un inquietante vacío existencial? Y aquí también podemos aplicarnos, ya en minúscula, “la verdad nos hará libres”. Para que no nos mientan más antes y después de las elecciones, durante la guerra del quehacer diario y después de la caza de las relaciones entre las desigualdades autonómicas.