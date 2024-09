Creo que no hay nadie capaz de mitigar los excesos de Trump, ya que el tipo es tan bruto y tosco como es. Lo que ocurre estos días es que Kamala Harris ha rescatado a Biden para su campaña electoral y, además de ser un gesto gallardo por la aspirante demócrata y vicepresidenta, parece como si poco a poco aquellas raíces tentaculares que Trump exhibía en forma de músculo en las encuestas electorales están encallando. La aparición y el empuje de Harris ha descolocado a Trump; eso sí, éste no cierra la boca ni para mejorar su silencio. Además, nos guste o no, Joe Biden todavía es un activo positivo para la campaña de Harris. Con ello, la unidad en el partido ha dejado olvidado cualquier tiempo pasado.

Toda esta demostración de unidad en el Partido Demócrata está señalada por el aumento de posibles votantes afroamericanos, donde Biden todavía conserva cierta popularidad. En cierta manera aún se le quiere. Sea como sea, la verdad es que desde que Harris está inmersa en la carrera electoral, los sondeos han experimentado cambios favorables a los Demócratas. Parece que atrás ha quedado la edad de Biden y lo que parecía ante la opinión pública estadounidense, incapacidad para que pudiese seguir gobernando. Pero con Harris al frente, en un mes, los Demócratas se están animando mucho a su favor. Trump ya no gana por aclamación. El Partido Demócrata ha despertado recordando aquel tiempo de Obama como presidente.

Pese al calor intolerable, todo parece estar bien en esta nueva etapa electoral. El mundo no necesita más Trumps ni dictadores ególatras que nos inquieten y atemoricen. Las aguas están encrespadas y, en noviembre, esas elecciones norteamericanas nos han de aportar resultados positivos y tranquilizadores. Trump no va a ganar, y eso es esperanza para el orbe. Viento en popa.