La pérgola del paseo

El último día de agosto los vimos llegar al paseo. Manolita y Pepe son un matrimonio a la vieja usanza. Pepe y Manolita son una pareja nonagenaria. El paseo es su vida y acuden a diario a recorrer, despacio, el tramo desde el Rincón de la Zofra hasta la Playa Can.

Esta vez los vimos detenerse junto al viejo armazón de madera que, en su día, daba flores y sombra fresca al lado del paseo.

La pérgola de la Plaça de Trasmall tendrá sus buenos ciento veinticinco metros de recorrido, paralelo a la playa y al pavimento blanco. Tendrá tres metros de ancho y en cada extremo, un templete más alto, de alrededor de cinco metros de pavimento. Era suficiente para aplacar el calor en los días de verano, donde la brisa invitaba al refugio del sol.

- Todavía hay quienes se sientan debajo. O quienes vienen a hacer gimnasia… Nosotros somos más prudentes. Hemos visto caer alguna viga y las que quedan están muy mal.

- Algunos hasta se traen la hamaca…

- Es que se está muy bien.

Mirando hacia arriba, vemos que los nudos de la buganvilla se han enredado con los maderos de la estructura y la han desvencijado. En la parte donde no hay emparrado, muchos travesaños ya no están.

- Hay palos que están a punto de caerse, no podemos confiarnos.

- Y algunos de los pilares tienen unas grietas que dan miedo.

Efectivamente, la estructura de madera está rota, apoyada en el propio arbusto que trepó por ella, una triste podredumbre que amenaza con venirse abajo, sobre las cabezas de paseantes incautos.

- En cuanto lo sepa el alcalde, lo arregla. Igual que hizo cuando le dijimos que las palmeras estaban sin podar, o que hacía falta limpiar el suelo de semillas y bolitas que resbalan.

- Hemos ido un par de veces a buscarlo para decírselo. Lo esperábamos a ver si salía, porque si no pides hora no te dejan entrar... Pero no hemos coincidido más.

- Antes sí que paseábamos a la sombra...

- Uy, desde hace por lo menos veinte años.

- Pero al final, cuando se empezó a desmoronar y vieron que era peligroso, pusieron algunas de esas vallas amarillas y carteles para que la gente no pase.

- Pero las vallas se caen, o no hacen caso y las apartan para entrar.

- Así que este año tampoco hemos podido ir a la sombra. Y mira que está haciendo calor.

- Menos mal que siempre llevo la visera.

Los vimos alejarse, sin prisa, como si el tiempo no pasase, entreteniéndose, saludando a algún que otro viandante.

Ojalá que para el verano que viene ya hayan visto al alcalde. Que haya salud.